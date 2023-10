Tentato omicidio ad Acilia: 34enne accoltellato in strada, è gravissimo

Acilia, tentato omicidio nel pomeriggio di domenica scorsa: un 34enne tra la vita e la morte dopo l’aggressione da parte di un connazionale.

Paura ad Acilia, una domenica pomeriggio qualsiasi diventa teatro di una tragedia. Intorno alle 17.00, secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 34 anni originario dello Sri Lanka viene accoltellato alla gola da un connazionale di un anno più grande. L’aggressione sarebbe avvenuta con un paio di forbici. I soccorsi pervenuti non appena un gruppo di passanti nota l’uomo sanguinare a terra. Immediata la chiamata al 118, sul posto anche i Carabinieri.

Follia a Roma: padrone di casa prende la pistola e spara all’affittuario

Tentato omicidio, 34enne accoltellato ad Acilia: le condizioni restano gravi

L’aggredito viene portato subito in ospedale, dove arriva in Codice Rosso, operato nella notte attualmente lotta fra la vita e la morte. Intanto il 35enne autore del folle gesto è accusato di tentato omicidio, dato che la vittima della coltellata non è ancora fuori pericolo. Nella giornata di oggi sarà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico: le prossime ore saranno determinanti, a collaborare alla vicenda e alle indagini anche il gruppo radiomobile di Ostia.

Una scena da film diventa il possibile sviluppo di un’efferatezza che in parte si è già consumata, rimane soltanto da stabilirne l’epilogo. Per questo le parti sono al lavoro aspettando anche un ulteriore responso sotto il profilo medico per capire su cosa e in che maniera bisogna proseguire le indagini. È una corsa contro il tempo dall’una e dall’altra parte, se l’uomo sopravvive si apre uno scenario. Altrimenti bisogna fare i conti con altri tipi di prospettive, sia a livello giudiziario che sul piano personale. Il 35enne dello Sri Lanka aspetta, e non solo lui.