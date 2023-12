Tentato suicidio in metro a Roma, 36enne si sdraia sui binari e viene investito dal treno: caos in stazione

Tentato suicidio a Roma, un uomo ha provato a suicidarsi ieri nel tardo pomeriggio alla fermata della Metro B Policlinico. Decisivo per salvargli la vita l’intervento di Polizia, Vigili del Fuoco e personale Atac. Ecco cosa è successo.

Momenti di paura e caos ieri pomeriggio alla stazione metro Policlinico a Roma dove un giovane ha tentato di uccidersi sdraiandosi sui binari in attesa del treno. Il suo tentativo non è però riuscito anche se il ragazzo, di 36 anni, è stato comunque investito dal treno ed è rimasto ferito in modo serio alle gambe. Immediati sono scattati i soccorsi con il 36enne portato in Ospedale. Notevoli le ripercussioni alla circolazione con la stazione che è rimasta chiusa per diverso tempo.

Tentato suicidio alla fermata Policlinico della metro B

Il tutto è successo in pochi istanti quando erano passate da poco le 19.30 di ieri, venerdì 1 dicembre 2023. Il giovane, straniero e originario del Bangladesh, è sceso sui binari e si è sdraiato a terra proprio mentre era in arrivo il treno. Grazie alla prontezza delle forze dell’ordine e del personale ATAC presente si è riusciti a scongiurare il tragico epilogo: il treno comunque, da quanto ricostruito, ha investito comunque il ragazzo rimasto ferito in modo serio ad entrambe le gambe.

Disagi alla circolazione

A seguito dell’episodio diverse sono state le ripercussioni alla circolazione. Intorno alle 21.30 Atac ha informato poi l’utenza circa l’avvenuto ripristino della circolazione sull’intera linea mentre la riapertura della stazione Policlinico della linea B è avvenuta soltanto in tarda serata.

