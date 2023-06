Terrapieno crolla su un ristorante nel viterbese: si scava tra le macerie, almeno 2 persone rimaste intrappolate

Momenti di paura quest’oggi a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Un terrapieno è crollato da una parete rocciosa andando in parte a finire sul ristorante pizzeria “Da Paolo al Miralago” e travolgendo la proprietà di via Bandita. Ora, sulla parete sovrastante erano in corso alcuni lavori durante i quali è molto probabile che qualcosa non sia andato secondo i piani.

Roma, paura all’ambasciata danese ai Parioli: crolla solaio, due feriti, uno è grave

Il crollo del terrapieno e i soccorsi

I fatti sono accaduti oggi intorno alle 11.30, quando il locale era chiuso al pubblico. Siamo nel viterbese, a Montefiascone. Un boato ha allertato l’attenzione dei presenti e a seguito del crollo è stato fatto subito scattare l’allarme. Sul posto sono poi giunti il personale sanitario del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area. Si scava tra le macerie da almeno un’ora, alla ricerca delle vittime. Rispetto a quest’ultime, nel crollo due persone sarebbero rimaste intrappolate: si tratta del titolare e del cuoco del ristorante-pizzeria. Quest’ultimo è stato estratto dai soccorritori e condotto per tutte le cure del caso presso l’ospedale Belcolle di Viterbo . Sono ancora in corso, invece, le operazioni di rintraccio e recupero del titolare. Si teme adesso che ci siano anche altre persone rimaste vittima del crollo. Per consentire le operazioni dei soccorritori, la strada è stata chiusa.

La morte del titolare

Purtroppo, a seguito del crollo, il titolare del ristorante pizzeria “Da Paolo al Miralago” è deceduto. Il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita dai soccorritori nel retrocucina del locale. Per il titolare non c’è stato nulla da fare. Vani i soccorsi. Per quel che riguarda invece il cuoco, quest’ultimo è riuscito a salvarsi in quanto a seguito del crollo si è rifugiato nel bagno del locale. Condotto in codice rosso all’ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.