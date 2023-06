Terrapieno crolla su un ristorante nel Viterbese: morto il titolare

Un terrapieno è crollato questo mattina a Montefiascone, un Comune della provincia di Viterbo. Il terrapieno è crollato da una parete rocciosa ed in parte è andato a finire sul ristorante pizzeria “Da Paolo al Miralago”, travolgendo la proprietà di via Bandita. Ora, sulla parete sovrastante erano in corso alcuni lavori, durante i quali è molto probabile che qualcosa non sia andato secondo i piani. Fatto scattare l’allarme, i Vigili del Fuoco si sono messi subito al lavoro per il recupero di alcune persone che era rimaste intrappolate nelle macerie. Tra di loro il cuoco del ristorante-pizzeria e il titolare che, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Terrapieno crolla su un ristorante nel viterbese: si scava tra le macerie, almeno 2 persone rimaste intrappolate

Il crollo del terrapieno e la morte del titolare del ristorante

Estratto senza vita dalle macerie il corpo di Paolo, “Paolino”, Morincasa, titolare del ristorante-pizzeria “Da Paolo al Miralago”, in via Bandita. Come detto, a seguito del crollo del terrapieno, i soccorritori si sono messi subito a lavoro per il recupero delle vittime. A rimanere intrappolato anche il cuoco del locale che, rimasto ferito, è stato poi condotto ospedale Belcolle di Viterbo. Arrivato nel nosocomio in codice rosso, il cuoco non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo si sarebbe riuscito a salvare rifugiandosi nel bagno della pizzeria. Vani, invece, i soccorsi per il titolare dell’esercizio il cui corpo è stato ritrovato dai soccorritori nel retrocucina.

La frana

Il crollo del terrapieno è avvenuto questa mattina, domenica 18 giugno, intorno alle 11.30, quando il locale era chiuso al pubblico. Come anticipato, nelle vicinanze della parete rocciosa in cui si è verificata la frana erano in corso alcuni lavori. Allertate dal boato, sono state diverse le persone poi riversatesi nell’area. A seguito della segnalazione, sul posto sono poi giunti il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, la strada è stata chiusa.