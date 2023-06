Roma, paura all’ambasciata danese ai Parioli: crolla solaio, due feriti, uno è grave

Paura pochi minuti fa a Roma dove a causa del crollo di un solaio presso l’Ambasciata della Danimarca ai Parioli alcune persone sono rimaste ferite. Dalle prime informazioni disponibili si tratterebbe di un incidente sul lavoro: due almeno i feriti, di cui uno più grave, soccorso dal 118 in codice rosso. Il tutto è successo in Via dei Monti Parioli al civico 50, sede dell’Ambasciata della Danimarca per l’appunto. L’intervento è ancora in corso e si attendono maggiori informazioni. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. In corso gli accertamenti sull’accaduto.

Crolla solaio ai Parioli: aggiornamenti ultima ora

Il fatto non ha certo mancato di suscitare una certa apprensione nel quartiere, soprattuto per le condizioni dei due uomini coinvolti dal crollo avvenuto sull’altezza di Via dei Monti Parioli al civico 50. Ora, a distanza di qualche ora, le notizie sembrano essere più dettagliate riguardo al loro stato di salute. Come detto anche questa mattina, sono due le persone coinvolte dal crollo del solaio: un italiano del ’62 e un cittadino pakistano dell’84.

Trasporto d’urgenza in codice rosso

Entrambi, dopo il primo check effettuato dagli operatori del 118, sono risultati subito essere in gravi condizioni. Per tutti e due, infatti, è stato predisposto un trasporto immediato e d’urgenza presso l’ospedale, rispettivamente all’Umberto I e al Gemelli. Ora sono nelle mani dei medici che faranno di tutto per rimetterli in sesto dopo il brusco incidente di questa mattina. Stando a quanto riportato anche dai rilievi sul posto, a cedere sarebbe stato il pavimento a piano terra. Sul posto, intervenute anche le volanti di Polizia, così come gli agenti di diversi Commissariati: Vescovio, Prati e Ponte Milvio.