Corso Francia, crepe sul cavalcavia. L’Assessore: “Non c’è pericolo crollo”

L’allarme per i cedimenti del cavalcavia di Corso Francia ha creato preoccupazione tra i cittadini, ma anche nelle istituzioni che hanno prontamente svolto dei sopralluoghi per accertarsi dello stato del ponte. Sono stati gli agenti della Polizia locale, ma anche i Vigili del fuoco e il dipartimento del Csimu del Campidoglio a svolgere accertamenti sulla staticità. Indagini al termine delle quali sono arrivate le rassicurazioni dell’assessore ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, che ha dichiarato a La Repubblica: “Non c’è pericolo di crollo sul cavalcavia del Foro Italico dalle verifiche del nostro servizio di sorveglianza”.

Le rassicurazioni dell’assessore ai Lavori pubblici

L’Assessore garantisce che “il danno riguarda la sola copertura in calcestruzzo della struttura portante che dalle analisi effettuate risulta integra”. Non sembrano esserci dubbi circa il fatto che non esistono pericoli oggettivi visto che è stato deciso di lasciare la percorribilità del ponte limitando solo il passaggio di mezzi con peso superiore alle 3.5 tonnellate, ma solo “per il rischio di cadute di altri calcinacci”.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, è stato anche attivato il Servizio di sorveglianza a svolgere un’indagine ulteriore, ma “il lavoro da effettuare per gli esami strutturali richiede tempo”. Anche se non sembrano esserci dubbi che i danni coinvolgano solo la copertura in cemento, da quanto dichiara l’esponente di Giunta, che non coinvolgono “la zona interessata dalle azioni del traffico veicolare”.

Segnalini rassicura che verrà svolto un ulteriore sopralluogo

L’assessore Segnalini ha concluso rassicurando i romani circa “un ulteriore sopralluogo della struttura di Corso Francia per proseguire con riparazioni che riguarderanno la messa in sicurezza delle parti in calcestruzzo, le uniche che hanno necessità di essere riparate”. Sulla base dei rilievi effettuati e dei risultati ottenuti l’Assessore è certa che non esistono rischi e assicura che entro un mese verranno svolti i lavori necessari a mettere in sicurezza il cavalcavia.