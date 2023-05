Corso Francia, allarme stabilità per il ponte dell’Olimpica: cadono calcinacci. Passaggio vietato a pedoni e camion

Roma. Come vi abbiamo raccontato ieri, una crepa evidente e abbastanza inquietante si è aperta in corrispondenza della rampa per accedere a Corso Francia dalla via Olimpica. Ora, gli operatori dei Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale stanno monitorando la situazione proprio lungo quel tratto di strada. Inutile riportare e sottolineare i commenti e l’apprensione dei cittadini, che continuano a segnalare cosa con la speranza che riesca a trovare una rapida soluzione.

A seguito del sopralluogo, e per ragioni evidenti di sicurezza, intanto è scattato il divieto di Circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore a 3,5 tonnellate, tra Galleria Fleming e Galleria Giovanni XXIII, ovviamente in entrambe le direzioni. Insomma, il ponte dell’Olimpica è in pessime condizioni, e la psicosi dopo l’avvistamento di quella crepa, con tanto di foto, è scattata tra i cittadini, anche perché qualche calcinaccio, come ci avvisano, continua a cadere. L’allarme riguarda la stabilità del ponte ovviamente, continuamente attraversato da veicoli. I sopralluoghi erano partiti il fine settimana scorso, quando i controlli avevano richiesto in via precauzionale l’installazione di transenne per impedire il passaggio dei pedoni su Corso Francia, su entrambi i lati sotto il cavalcavia. Ma più passavano le ore e più la situazione sembrava critica: per questo sono scattate restrizioni anche per il passaggio sul ponte che ora riguardano soprattutto i mezzi più pesanti, ovvero quelli che hanno massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Interdizioni confermate per pedoni e camion

Anche nella mattinata odierna, 9 maggio 2023, è stata confermata l’interdizione tra la Galleria Fleming e Galleria Giovanni XXIII in entrambe le direzioni per i mezzi pesanti, come confermato anche da Luceverde. Intanto, continuano le segnalazioni da parte dei cittadini che richiedono a gran voce un intervento immediato e strutturale.