Roma, la folle corsa contromano di un’auto su Corso Francia

Roma, la follia di notte su Corso Francia. Un’auto, a velocità sostenuta, è stata avvistata mentre percorreva contromano la strada, con tutte le altre auto che le venivano contro, sfiorando diverse volte la collisione. Un’azione sconsiderata che oltre a mettere in pericolo la propria vita, ha certamente fatto temere anche per l’incolumità di tutti gli altri automobilisti che, all’improvviso, si sono trovati i fari di una vettura venirgli incontro. L’incredibile video è stato postato nelle ultime ore dalla nota pagina Instagram WelcomeToFavelas.

Auto a velocità contromano su Corso Francia

Immaginate la scena: state percorrendo la strada, di sera, magari pervasi da diversi pensieri della giornata lavorativa appena trascorsa, e avete soltanto voglia di rientrare a casa per ripristinare un po’ le energie. Quando all’improvviso due fari puntati vi vengono incontro: per un attimo potreste pensare di aver sbagliato direzione, ma non è così: l’auto procedeva letteralmente contromano su Corso Francia, e anche ad una certa velocità come è possibile evincere dal video condiviso dalla pagina Instagram WelcomeToFavelas. Paura, ansia e panico, sono certamente le reazioni più naturali. Non è un fatto da poco. Quella strada, quando è sgombera, viene percorsa ad una certa velocità, soprattutto di sera, quando il traffico inizia a dileguarsi. Senza dei buoni riflessi, e la giusta freddezza, è un evento che può innescare un vero e proprio dramma, uno scontro frontale dalle ripercussioni gravissime.

Pericolo sulle strade di Roma

Il fatto è andato in scena probabilmente la notte scorsa, dal momento che il video è stato caricato solamente qualche ora fa: l’audio è muto, ma è certamente possibile immaginare lo sgomento misto a stupore di colui che ha ripreso le immagini. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, come abbiamo raccontato anche in altri articoli, su altre strade.