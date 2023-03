Paura a Roma, contromano e a fari spenti sul Muro Torto (VIDEO)

Roma. Quando l’hanno visto guidare contromano sul Muro Torto, la coppia in auto certamente si è stropicciata gli occhi prima di attivare la videocamera con la quale, poi, hanno deciso di riprendere il tutto e condividerlo sulla famosa pagina di WelcomeToFavelas. L’auto procedeva spedita contromano e, per incrementare ancora di più la percentuale di rischio, anche con i fari completamente spenti.

Auto contromano e a fari spenti sul Muro Torto

Una scena drammatica, piena di tensione, anche perché le macchine non la smettevano di arrivargli contro, e per poco non si è sfiorato un vero e proprio dramma. Il video è comparso sulla pagine Instagram di WelcomeToFavelas, e pare sia stato girato da una coppia in transito sulla via di Muro Torto a bordo di una Smart. Durante il loro tragitto alla guida, ecco la visione raccapricciante: un’altra auto, sull’altro senso di marcia che procedeva contromano. E, come detto, per complicare ancora di più le cose, non aveva neppure i fari accesi. La macchina era di colore nero. Insomma, troppe variabili importanti, e il rischio di incidente era davvero dietro l’angolo. Nel video si vedono anche le auto venirle incontro e frenare all’improvviso, evitando così per un soffio il botto. Cliccare qui per il link al video.

Il video choc e la paura

I due ragazzi, una coppia, che si trovava all’interno della Smart e che hanno ripreso le immagini, hanno anche provato in tutti i modi ad avvertire il conducente alla guida, forse una signora come afferma il ragazzo delle riprese: lo hanno fatto suonando ripetutamente il clacson. Insomma, più di qualche brivido durante il video, soprattutto quando in un paio di occasioni l’auto più volte ha rischiato di scontrarsi con veicoli i quali stavano procedendo nel corretto senso di marcia. Il video è stato postato nelle ultime ore, ma per ora non è chiaro a quando risalgano le immagini condivise. L’ennesimo episodio a dir poco spaventoso, dopo che qualche sera fa, un altro conducente aveva imboccato contromano la Roma-Fiumicino, anche in quel caso rischiando di parecchio.