Terremoto alle porte di Roma: scossa a pochi km da Guidonia

Ancora un terremoto alle porte di Roma. Pochi giorni fa un sisma, seppur di lieve magnitudo, è stato avvertito nella zona dei Castelli Romani, a pochi chilometri da Lariano. Ora, nella notte, molti cittadini di Guidonia, soprattutto quelli di Villanova, si sono svegliati all’improvviso. E per il terremoto, che è stato registrato dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto Roma: scossa ai Castelli Romani

Terremoto vicino Guidonia

La scossa ha avuto una magnitudo di 2.5 con epicentro a 2 km SE da Guidonia, alle porte di Roma. Il terremoto è avvenuto alle 02.25. E a una profondità di 8 km. Il terremoto è stato avvertito distintamente dai residenti, soprattutto da quelli delle zone limitrofe che con un tam tam sui social, come accade spesso in questi casi, hanno lanciato l’allarme. “Avete sentito il terremoto?” – ha chiesto Mariella. E a questa domanda sono seguite decine e decine di commenti: molti hanno avvertito la scossa, seppur lieve. E molti hanno avuto paura: “sentita forte e chiaro”.

C’è chi, infatti, ha sentito (e bene) il terremoto. Che è stato localizzato, come spiega l’INGV, a:

2 Km a S di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

6 Km a W di Tivoli (56533 abitanti)

23 Km a E di Roma (2864731 abitanti)

33 Km a N di Velletri (53303 abitanti)

40 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti).

Una scossa qualche settimana fa

Non è certo la prima volta. Qualche settimana fa, più precisamente il 23 novembre scorso, una scossa di terremoto è stata avvertita proprio lì, nell’area compresa tra Guidonia e Tivoli. In quel caso, stando a quanto riportato dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.3 con epicentro a 4 km SE da Guidonia Montecelio. E anche in quel caso il terremoto è stato avvertito distintamente dai residenti della zona a nord est di Roma, soprattutto dai cittadini di Villanova, considerando la vicinanza all’epicentro. Proprio come è accaduto questa notte.