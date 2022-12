Terremoto Roma: scossa ai Castelli Romani

Piccola scossa di terremoto alle porte di Roma, o meglio ai Castelli Romani, nel comune di Lariano. Secondo quanto riporta l’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.2 con epicentro a 4 km SE da Lariano. Il terremoto, però, è stato avvertito distintamente dai residenti, sia dei Castelli Romani che delle zone limitrofe, come ad Artena.

Scossa di terremoto a Lariano

Più nello specifico il terremoto, di magnitudo ML 2.2, è avvenuto alle 13.14 (è durato una mancata di secondi) come detto nella zona a 4 km SE Lariano (RM), comune dei Castelli Romani. E ad una profondità di 22 km. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Dove è stato avvertito

La scossa di terremoto, seppur di lieve entità, è stata avvertita da molti residenti, soprattutto quelli del comune di Lariano, ma anche di Artena. E subito sui social, come accade spesso in questi casi, è partito il tam tam. “Una bella scossa di terremoto di 2,2 a 4 Km SE di Lariano” – scrivono sui social i cittadini, molti preoccupati. C’è chi, infatti, ha sentito (e bene) il terremoto. Che è stato localizzato, come spiega l’INGV, a:

8 Km a E di Velletri

22 Km a NE di Aprilia

26 Km a N di Latina

29 Km a S di Tivoli

30 Km a E di Pomezia

La scossa qualche giorno fa a Guidonia

Qualche settimana fa, più precisamente il 23 novembre, una scossa di terremoto è stata avvertita nell’area compresa tra Guidonia e Tivoli. In quel caso, stando a quanto riportato dall’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 2.3 con epicentro a 4 km SE da Guidonia Montecelio. Il terremoto è stato avvertito distintamente dai residenti della zona a nord est di Roma, soprattutto dai cittadini della zona di Villanova, considerando la vicinanza all’epicentro.

