Terribile frontale tra due auto: la vittima è Marco Mastrantonio

Un terribile scontro quello che è avvenuto questa mattina a Gallicano nel Lazio. Terribile il bilancio del violento impatto, una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite. A perdere la vita il poliziotto Marco Mastrantonio, sovraintendente capo e responsabile della squadra di Tivoli e Guidonia. L’uomo è morto sul colpo. Al momento non è chiaro se ci fosse lui al volante.

Frontale tra due auto: un morto e due feriti, intervento dell’elisoccorso

L’incidente in via Prenestina Nuova

Il sinistro è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30. Siamo su via Prenestina Nuova, al km 5,2. Qui due auto si sono scontrate in un terribile frontale che è costato la vita ad un uomo. In base alle prime ricostruzioni ci sarebbero anche dei feriti. Si tratterebbe di una persona che viaggiava in compagnia della vittima che è stata trasportata in elisoccorso a Roma e dell’altro conducente.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno avvicendando sui social. Immediata la reazione di Fabio Conestà, segretario generale del Mosap: ‘Abbiamo appreso con immenso dolore la scomparsa del collega, nostro iscritto, Marco Mastrantonio, sovrintendente capo, responsabile della squadra informativa del commissariato di Tivoli Guidonia. Purtroppo è deceduto a causa di un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e una figlia, alle quali il Mosap si stringe nel dolore’.