Topi d’appartamento hi-tech, ricetrasmittenti e auricolari per mettere a segno i furti

Topi d’appartamento e furti, si stanno specializzando sempre di più nella Capitale: Eur e Torrino nel mirino. Le nuove dinamiche.

Avanguardia nei furti d’appartamento. I ladri stanno diventando sempre più specializzati: una grossa mano gliela danno i social, ormai i malcapitati vanno a colpo sicuro durante le vacanze. Quando meditano un colpo gli account Instagram sono la prima cosa che vanno a controllare: gli utenti hanno ormai il costume di indicare la località di vacanza.

Topi d’appartamento, le nuove tecniche: Eur e Torrino nel mirino

In ogni post c’è scritto il luogo e il riferimento. Questo rende possibile ai topi d’appartamento di organizzarsi. Capire quando gli obiettivi sono o non sono in casa. Un aiuto non da poco che, infatti, ha portato l’aumento di espropri durante il periodo estivo al 25%. Attualmente gira una banda di persone attrezzata con auricolari e ricetrasmittenti.

Hanno tutto e sono già diversi i colpi di cui si rendono protagonisti: le zone predilette sono Torrino ed Eur in generale, con particolare attenzione a Viale Ionio. C’è tutto per stare allerta: hanno già collezionato diverse denunce, ma la dinamica è quella che più preoccupa. Fanno un’analisi dettagliata della zona, fino a riscontrare i punti migliori di raccordo. Minimo rischio, massima impresa. Il detto non tranquillizza i residenti, ma le autorità chiedono occhi aperti e segnalazioni immediate. La tecnologia aiuta e, in taluni casi, agevola il malaffare.