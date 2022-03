Tor Bella Monaca, blitz nella piazza dello spaccio: in manette 3 donne e 2 uomini

4 arresti nel giro di un paio d’ore a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca, dove i carabinieri della locale stazione, nel corso di un mirato controllo antidroga in una delle più note piazze di spaccio romano, hanno colto sul fatto due uomini e due donne. Per tutti l’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato gli arresti in vari punti di via dell’Archeologia.

Le tre donne arrestate

La prima ad essere colta sul fatto è stata una donna di 51 anni, già conosciuta alle forze dell’ordine, che è stata vista mentre si aggirava con fare sospetto. La 51enne è quindi stata fermata e perquisita. Addosso, la donna aveva 9 dosi di cocaina, dal peso di circa 5 grammi, oltre alla somma in contanti di 200 euro, ritenuta provento dello spaccio e pertanto sequestrata.

Poco dopo è finita in manette anche una 45enne, anche lei già nota ai militari in quanto sottoposta alla misura della prevenzione personale e dell’avviso orale nonché della misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria. La donna, disoccupata, è stata notata mentre cercava di disfarsi di un involucro, che stava gettando dal ballatoio. I carabinieri lo hanno recuperato e vi hanno trovato al suo interno 18 dosi di cocaina, per un totale di circa 10 grammi di peso.

E’ una donna anche la protagonista del terzo arresto. Si tratta di una 24enne, anche lei disoccupata e con precedenti. La ragazza è stata notata dai militari mentre si aggirava in una nota piazza di spaccio con fare sospetto. E’ stata quindi fermata e perquisita. Addosso aveva ben 45 dosi di cocaina del peso di circa 24 grammi, oltre a 850 euro in contanti. In più, in tasca nascondeva altre 9 dosi di cocaina e altri 140 euro. In questo caso è stato identificato anche l’acquirente, poi segnalato alla Prefettura, in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Arrestati anche due uomini

Durante i controlli è stato arrestato anche un uomo, un ragazzo romano di 20 anni, disoccupato e con precedenti. Il giovane stava cercando di occultare, ai piedi di un paletto di ferro, delle bustine di plastica. Fermato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina del peso di 15 grammi, oltre a ulteriori 3 dosi di hashish del peso di circa 3,5 grammi, nonché della somma contante di 200 euro.

Per concludere, è finito in manette un 30enne romano. Il 30enne, disoccupato e con precedenti in quanto già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato fermato dai Carabinieri in via dell’Archeologia. L’uomo era in possesso di 11 dosi di cocaina, 28 dosi di hashish e 755 euro, ritenuti provento di attività illecita.

La droga sequestrata

I carabinieri hanno sottoposto a sequestro la droga rinvenuta. Stessa sorte per il denaro contante, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio. Tutti gli arrestati sono stati condotti in caserma per gli accertamenti di rito. Gli arresti sono stati già convalidati dal Gip di turno.