Torna il Rally di Roma, si parte da Castel Sant’Angelo: chiusure, deviazioni, divieti, come assistere alla gara, come cambia la viabilità

Inizierà tra poche ore il decimo rally di Roma Capitale con la suggestiva partenza da Castel Sant’Angelo, tra i luoghi più belli della Capitale. Dopodiché il percorso si snoderà per circa 900km lungo il territorio Regionale. Per l’occasione, e per consentire lo svolgimento della competizione, sono state previste alcune modifiche alla viabilità.

Strade chiuse per il Rally di Roma dal 22 al 24 luglio

Questo l’elenco completo con tutte le chiusure stradali nel Lazio nella tre giorni di evento, da domani, venerdì 22 fino a domenica 24 luglio.

Venerdì 22 Luglio

QS Fumone : 07:30 – 13:00

: 07:30 – 13:00 SSS 1 Colosseo ACI Roma: 17:00 – 22:30

Sabato 23 Luglio SS 2 Roccasecca Colle – S. Magno 1 : 06:10 – 11:40

: 06:10 – 11:40 SS 3 Santopadre – Fontana Liri 1 : 07:00 – 12:30

: 07:00 – 12:30 SS 4 Guarcino – Alitpiani 1 : 09:00 – 14:30

: 09:00 – 14:30 SS 5 Roccasecca – Colle S. Magno 2 : 12:50 – 18:10

: 12:50 – 18:10 SS 6 Santopadre – Fontana Liri 2 : 13:45 – 19:15

: 13:45 – 19:15 SS 7 Guarcino – Altipiani 2: 15:40 – 21:10

Domenica 24 Luglio SS 8 Fiuggi 1 : 05:00 – 10:30

: 05:00 – 10:30 SS 9 Cave – Subiaco 1 : 06:00 – 11:30

: 06:00 – 11:30 SS 10 Affile – Bellegra 1 :07:00 – 12:30

:07:00 – 12:30 SS 11 Rocca di Cave – Subiaco 2 : 10:00 – 15:30

: 10:00 – 15:30 SS 12 Affile – Bellegra 2 : 11:15 – 16:45

: 11:15 – 16:45 SS 13 Fiuggi Power Stage: 13:00 – 18:30 Clicca qui per vedere la mappa con le zone destinate agli spettatori Come cambia la viabilità a Roma per la gara

Inoltre domani venerdì, dalle 19.00, da Castel Sant’Angelo partirà la Roma Parade, una passeggiata per il centro città. A seguire, in zona Colosseo, a Colle Oppio, è prevista un’esibizione. Dopo il Colosseo la gara proseguirà tra Fiuggi e il frusinate nelle giornate di sabato e domenica. Dalle 6 del 22 luglio l’area di Lungotevere Castello, all’altezza di via Cardinal dell’Acqua, sarà utilizzata per il posizionamento della pedana necessaria alla sfilata delle autovetture.

A disposizione del Rally sarà anche il parcheggio di piazza Adriana per permettere la sosta delle autovetture di gara. Già dalla notte del 18 luglio e sino alle 6 del 25 luglio, in via delle Terme di Traiano, via del Parco del Colle Oppio e via delle Terme di Tito sono in corso le attività di allestimento del circuito in vista della prova speciale a tempo che dalle 19.00 di venerdì si svolgerà nel Parco del Colle Oppio.

Foto: Pagina Facebook Comune di Roma