Torpignattara invasa dai rifiuti, residenti infuriati: ‘Denunceremo Ama’

L’emergenza rifiuti a Roma non conosce, purtroppo, tregua. I “report” pressoché quotidiani della situazione in cui versano i marciapiedi – a lato dei quali, spesso e volentieri, cumuli di sacchetti di varie forme e dimensioni albergano indisturbati- fotografano una situazione alquanto precaria e maleodorante. Ora, diverse criticità si registrano tra via di Torpignattara e via della Maranella, dove si “ergono” tante piccole discariche intorno ai cassonetti.

Emergenza rifiuti a Roma, in AMA saltano i turni dei netturbini per il caldo

L’emergenza rifiuti a Roma e la situazione nel quartiere di Torpignattara

Risentono dell’emergenza rifiuti varie zone della città e quella di Torpignattara non fa eccezione. Infatti, il quartiere è quello che sconta maggiormente i ritardi nella raccolta della spazzatura, al punto tale che i residenti sono pronti a farsi sentire. In merito, non è infatti escluso il ricorso a vie legali. Come rende noto l’avvocato del Comitato di quartiere Torpignattara ed anche lei residente in quel pezzo di Roma Est: “Abbiamo mandato una diffida all’Ama e a tutti gli enti competenti per riportare alla normalità ala situazione. Ci aspettiamo risposte in tempi brevi ma siccome difficilmente arriveranno, abbiamo già pronto un esposto alla Procura della Repubblica, denunciando l’azienda per interruzione di pubblico servizio”.

Sempre con il medesimo atto, inoltre, i residenti vogliono comprendere se “sono stati commessi altri reati, sul versante della salute pubblica e della tutela dell’ambiente“. Non è la prima volta che il quartiere “scende in campo” rispetto a tale problematica. Ad esempio, negli anni scorsi era partito il tentativo di una class action contro la municipalizzata per chiedere la restituzione della Tari. Tentativo poi finito con un nulla di fatto, anche se la rabbia della popolazione con il tempo non è diminuita.

Gassmann a sostegno dei lavoratori Ama

La vicenda dei rifiuti nella Capitale rappresenta senza dubbio un delicato nodo da sciogliere. Resta aperto anche il dibattito sul termovalorizzatore, rispetto al quale l‘opinione pubblica è divisa, così come il mondo della politica. Inoltre, sull’emergenza rifiuti, di recente si è espresso anche l’attore Alessandro Gassmann il quale ha espresso il proprio sostegno ai netturbini dell’Ama dichiarando come siano costretti a lavorare in “condizioni difficilissime”.