Torre Maura, si presenta al ristorante con il green pass…dell’amico, beccato e denunciato dalla Polizia. “Curiosa” la vicenda accaduta in un noto locale in zona Torre Maura dove un uomo ha esibito il pass verde di un amico ingannando così il ristoratore ed entrando. Ma all’uomo è poi andata male dato che è incappato in uno dei tanti controlli anti covid che le forze dell’ordine stanno mettendo in campo ormai da tempo nella Capitale.

In questo caso sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Amministrativa e Sociale che, durante il controllo, hanno chiesto all’uomo di mostrare anche un documento. Una verifica che ha facilmente svelato il “trucco”. Appurata la reale identità del 40enne, senza vaccino e quindi senza green pass, l’uomo è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona.

Scambio di green pass per aggirare i controlli: i precedenti

Non è certo la prima volta che la Polizia svela un sistema di questo tipo. A Frascati, qualche giorno fa, un uomo aveva provato ad aggirare i controlli esibendo anche qui un green pass di un altro ma gli era andata male. Gli agenti del locale commissariato, in quella occasione, controllando i green pass all’interno di alcuni esercizi commerciali, avevano infatti scoperto il “furbetto” chiedendo i documenti.

L’avventore infatti, per entrare in un locale della zona, aveva mostrato al gestore un green pass intestato ad un’altra persona. Il cliente, al termine dell’accertamento, era stato denunciato e sanzionato amministrativamente. Così come il 40enne incappato nella stessa sorte in queste ore a Roma a Torre Maura.

Green pass, gli altri controlli in zona Casilino

Tornando ai controlli effettuati sempre in zona Casilino i poliziotti del VI Distretto hanno effettuato un servizio mirato di controllo in particolare presso la fermata metro c Torre Gaia e l’adiacente fermata Atac dove sono state controllate 18 persone e i relativi green pass. Al termine dei controlli è stata notificata una sanzione per la mancanza della relativa certificazione verde.