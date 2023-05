Tragedia a Roma, il frullino gli sfugge di mano e gli taglia la gola: morto un operaio di 43 anni

Roma. Un incidente sul lavoro drammatico, dall’esito mortale, avvenuto proprio nell’ultima ora di oggi, giovedì 5 maggio 2023: un operaio era intento in alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di un appartamento, e stava armeggiando con un frullino. Una giornata di lavoro come tante, faticosa, che stava volgendo al termine. All’improvviso, però, l’attrezzo sembra essergli sfuggito di mano, completamente, tagliandogli la gola di netto e uccidendolo sul colpo.

Il fatto è accaduto precisamente nell’ultima ora di oggi in Via Bartolomeo Gosio, zona Ponte Milvio. La chiamata è arrivata in centrale di Polizia e parlava di un soccorso a persona all’interno di un appartamento in cui si stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione. Al suo interno, ovviamente, c’erano degli operai intenti con le manovre e le rifiniture. Uno di questi, un cittadino di origini romene del 1980, è deceduto a causa di un incidente fatale: mentre stava utilizzando un frullino per il suo lavoro, l’arnese deve essergli sfuggiti di mano, e gli ha tagliato la gola, uccidendolo sul colpo. L’uomo è morto sul colpo, e a nulla sono valsi gli interventi degli operatori del pronto soccorso.

La perizia a seguito dell’incidente

Sebbene la dinamica sia ancora tutta da acclarare, pare che si sia trattato di un incidente. Ora, però, la perizia e i rilievi dovranno constatare bene le condizioni di lavoro e nel caso valutare l’ordine di responsabilità. Le morti sul lavoro continuano ad affollare le pagine di cronaca italiane, e rappresentano una delle piaghe continue del nostro Paese come dimostrano sempre i numeri annuali.