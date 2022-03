Tragedia a Roma: investita e uccisa mentre attraversa la stada

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Prima il terribile incidente, poco prima delle 7 di questa mattina in zona Eur, in via dell’Oceano Indiano dove un centauro di 35 anni ha perso la vita, poi un’anziana di 74 anni investita e uccisa mentre stava attraversando la strada. Una mattinata nera a Roma, due incidenti gravissimi con il peggiore degli epiloghi.

Anziana falciata e uccisa

L’anziana di 74 anni questa mattina, intorno alle 9.30, stava attraversando la strada quando è stata investita da un furgone Iveco. E’ successo in zona La Rustica, in via Dameta, all’altezza del cavalcavia della A24. Il conducente dell’autocarro, un uomo italiano di 46 anni, si è immediatamente fermato a prestare soccorso, ma per la donna purtroppo non c’era nulla da fare. Il 46enne, poi, è stato accompagnato presso un ospedale della Capitale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito, mentre la sua macchina come da prassi è stata posta sotto sequestro. Ora spetterà ai caschi bianchi del V Gruppo Casilino, che sono intervenuti sul posto, fare chiarezza sulla dinamica.

40enne morto a Torvaianica mentre era alla guida

Questa mattina a Torvaianica, sul litorale romano, un uomo di 40 anni ha perso la vita mentre era alla guida del suo furgoncino Fiat Doblò. Stando alle prime dichiarazioni dei presenti, sembrerebbe che il 40enne abbia accusato un forte malore mentre stava guidando sul lungomare delle Meduse, in direzione Anzio: ha fatto in tempo ad accostare e fermare il veicolo all’altezza del civico 24, a poca distanza dalla caserma dei Carabinieri di Torvaianica. Ma era già troppo tardi: l’uomo, di Benevento, è morto in pochi istanti in auto e il personale sanitario non ha potuto fare molto, se non constatarne il decesso.