Tragedia a Roma: investito e ucciso Orazio Frezza, ferito il suo cane

Orazio Frezza investito mentre attraversava la strada, ferito anche il suo cane. Al via le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.

Ancora una vittima della strada nella Capitale. Il numero di incidenti mortali sta salendo drasticamente per le strade di Roma e nel Lazio. Superate da poco le cento vittime nell’arco di tre mesi. Una cifra che deve far riflettere, tra un pensiero e l’altro a farne le spese è Orazio Frezza. 78 anni, pensionato, investito da un furgone Citroen Jumper. La dinamica del sinistro mortale è al vaglio delle autorità: tutto sembrerebbe essere avvenuto in via di Portonaccio all’altezza di via Latino Silvio.

Roma, investito Orazio Frezza: 78enne travolto da un furgone, ferito il suo cane

Gli agenti del V Gruppo Prenestino hanno disposto tutti gli esami del caso atti a stabilire se il conducente del mezzo fosse positivo ad alcol o droghe. Alla guida un 73enne che non avrebbe visto l’uomo attraversare con il suo cane: l’animale, nel frattempo, è rimasto ferito e affidato alle autorità che l’hanno lasciato ai parenti della vittima. Un sopravvissuto che, però, non può fornire dettagli utili circa la dinamica del sinistro mortale.

Resta soltanto l’amarezza negli occhi di una comunità scossa per quella che avrebbe dovuto essere una mattinata qualsiasi di inizio autunno e si è trasformata in un dramma. Basta un attimo per cambiare tutto: Orazio Frezza ha visto finire i suoi giorni nel modo peggiore. Senza nemmeno il tempo di abbracciare per l’ultima volta il suo cane, che teneva stretto al guinzaglio: l’ultimo baluardo prima dell’abisso.