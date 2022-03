Tragedia a Roma: si butta dal cavalcavia, morto su colpo

Si è gettato di sotto senza troppe esitazioni. E forse la sua unica paura è stata quella che qualcuno potesse accorgersi di ciò che stava per fare e lo potesse fermare.

E’ quindi salito sul ponte e si è gettato di sotto, trovando la morte. E’ successo nella mattinata di oggi, a Roma, in zona Spinaceto. A dare l’allarme un passante, che ha visto un corpo a terra. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 09:00 in viale Caduti nella Guerra di Liberazione, a poche centinaia di metri dal Commissariato di Polizia.

Si butta dal cavalcavia di Spinaceto: morto sul colpo

L’uomo, un 86enne romano, è salito sul ponte, si è buttato dal cavalcavia e ha fatto un volo di circa 5 metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e una pattuglia del Commissariato di Spinaceto. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Dopo l’identificazione è stata rintracciata la figlia dell’uomo. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasportata al policlinico di Tor Vergata per l’esame autoptico.