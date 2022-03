Tragedia a Roma: terribile incendio in un appartamento, morto un uomo e due cani

Tremenda tragedia nella notte di oggi, 18 marzo, a Roma. Pochi minuti dopo la mezzanotte un incendio è scoppiato in un appartamento in via Treviglio, al civico 38. Le fiamme hanno avvolto l’intera abitazione, e, in pochissimo tempo, una parte del solaio in legno è crollata.

Incendio appartamento a Roma: morto un uomo e i suoi due cani

All’interno della casa c’erano un uomo e i suoi due cagnolini, che non hanno fatto in tempo a fuggire. Sul posto sono arrivati, allettati dai vicini che hanno chiamato la sala operativa alle ore 00:08, i vigili del fuoco del Comando Provinciale. Sono state inviate la Squadra Operativa 8/A e l’autobotte AB/7. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme, seppur a fatica, ma per l’uomo e i suoi due cani non c’è stato nulla da fare. Sono infatti stati ritrovati senza vita.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviatole indagini per capire le origini dell’incendio, al momento sconosciute.

