Roma, spaventoso incendio in un appartamento nella notte: una donna ferita e due abitazioni inagibili

Spaventoso incendio nella notte di oggi, 16 marzo, a Roma, in via Villastellone al civico 12, in zona Casal del Marmo. E’ successo intorno alle ore 0:30. Le fiamme sono scaturite all’interno di un appartamento posto al secondo piano, per cause ancora in fase di accertamento e in pochi minuti hanno coinvolto l’intera abitazione, cogliendo di sorpresa le persone che vi abitano. Il fumo in poco tempo ha coinvolto gran parte della palazzina, andando a interessare anche gli appartamenti limitrofi.

Sul posto, avvertiti dai vicini, sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma con ben 5 squadre (la 8A, la 9A, AS1, AB10 e Carro teli) e diverse pattuglie della Polizia Locale XIII Gruppo Aurelio. I pompieri hanno spento le fiamme, ma l’appartamento in cui è scaturito l’incendio ha subito notevoli danni.

Incendio nella notte: ferita una donna

A causa dell’incendio una donna è rimasta ferita. Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, dopo i primi soccorsi, ha trasportato la donna, che aveva inalato del fumo, per accertamenti all’ospedale Gemelli.

Gli agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza l’area circostante, agevolando l’intervento dei mezzi di soccorso. Al termine delle operazioni di soccorso sono stati dichiarati inagibili due appartamenti ed è stata fornita assistenza alloggiativa a 5 persone, che fortunatamente sono in buono stato di salute. Al momento sono ancora in corsogli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per ricostruire le cause dell’incendio. Sul posto anche i tecnici di Italgas per le verifiche degli impianti.