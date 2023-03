Tragedia sul Gran Sasso, Jeep finisce nella scarpata: morti zio e nipote, gravi le fidanzate

Ancora sangue sulla strade. Un terribile incidente si è verificato ieri, sabato 4 marzo, in Abbruzzo. A perdere tragicamente la vita zio e nipote. Si tratta del 44enne Giorgio Bellachioma e del 28enne Andrea Cecca. Entrambi originari di Villanova di Guidonia, il terribile incidente che li ha visti protagonisti si è verificato lungo la strada provinciale 43, in zona dei Prati di Tivo, in provincia di Teramo. La Jeep sulla quale viaggiavano – insieme alle loro compagne – è volata giù da una scarpata facendo un volo di 50 metri. A seguito dell’incidente e dopo quasi cinque ore di lavoro ininterrotto e al buio da parte da parte dei vigili del fuoco e degli uomini del soccorso alpino e speleologico Abbruzzo, i corpi di Giorgio Bellachioma e del 28enne Andrea Cecca sono stati estratti dall’auto intorno alla mezzanotte. Vani i soccorsi. In gravi condizioni le compagne ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Il terribile incidente e le vittime

A bordo dell’auto le vittime non viaggiavano da sole. Con loro c’erano anche le rispettive compagne – V.M.C. di 51 anni e G.B. di 22 anni – poi trasportate all’ospedale Mazzini di Teramo. Le donna a seguito del sinistro sono sbalzate dall’auto prima che finisse la corsa e ritrovate poi dai soccorritori in gradi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. Nulla da fare invece per lo zio e il nipote. Una volta giunti sul posto, il personale sanitario non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

Le indagini

Aperto una fascicolo sulla vicenda, disposto il sequestro del mezzo e nel corso delle prossime ore si deciderà se effettuare l’autopsia sui corpi della vittime oppure restituire le salme ai familiari e procedere con i funerali. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia locale e della stazione di Teramo. Sia lo zio che il nipote e la sua fidanzata sono originari di Tivoli. Il nipote e la sua fidanzata andavano spesso in Abbruzzo a trovare lo zio, erano molto legati e ieri avevano deciso di fare una gita fuori porta tutti assieme che poi si è tramutata in una tragedia.