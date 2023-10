Tragedia sul lavoro sulla Nettunense: operaio muore schiacciato da un albero a Cecchina

Morte sul lavoro per un 55enne, ha perso la vita mentre stava potando un albero. I Carabinieri indagano a Cecchina. La dinamica.

Un’altra morte sul lavoro a scandire una mattinata in quel di Cecchina, stavolta a farne le spese è un 55enne in via Nettunense 492. Gesti abituali che diventano l’anticamera della tragedia. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da un platano che stava potando in un parcheggio privato. Sembrava tutto a posto, insieme al collega che lo avrebbe assistito, ma un movimento inaspettato ha reso la potatura il teatro di un dramma.

Follia a Roma: padrone di casa prende la pistola e spara all’affittuario

Operaio muore a Cecchina: 55enne schiacciato da un platano

La vittima è stata immediatamente portata al Policlinico di Tor Vergata dove è stata disposta l’autopsia dopo aver accertato il decesso. L’operazione di potatura è iniziata nel solito modo con l’ausilio successivo di una fune, poi l’incidente inaspettato. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. I Carabinieri indagano insieme al personale della Asl e i medici del 118, verranno ascoltati anche il responsabile del parcheggio privato dove i due lavoratori stavano operando e chi ha autorizzato i lavori.

La Procura di Velletri è già al lavoro per quella che si prospetta essere una mattinata più lunga del previsto. La consapevolezza che si poteva e doveva fare di più in termini di sicurezza, anche stavolta, non abbandona la comunità di cittadini che continua a chiedersi se l’ennesima morte poteva essere evitata oppure no. Domande che arrivano come campanelli d’allarme a cui occorre iniziare a dare ascolto.