Trasporti pubblici Roma 1 maggio 2023: orari di bus e metro, come raggiungere San Giovanni per il Concerto

Come ci si potrà muovere a Roma in vista del Concertone del Primo Maggio a San Giovanni? Sicuramente coi mezzi pubblici, considerato come l’orario dei mezzi pubblici verrà allungato fino all’1.30 di notte per permettere all persone di tornare a casa dopo aver assistito al concerto. Come sappiamo, dalle ore 15 fino a mezzanotte si svolgerà il concertone di San Giovanni per la Festa dei Lavoratori, con la conduzione di Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio.

Le aree di sicurezza per il Concertone di Roma

Per lo svolgimento del Concertone di San Giovanni, verranno create delle aree di sicurezza. Le zone interessate saranno: piazzale Appio, viale Carlo Felice (tra piazza di Porta San Giovanni e via Conte Rosso), via Conte Rosso, via Ludovico di Savoia (nel tratto tra via Emanuele Filiberto e via Conte Rosso), via Domenico Fontana, piazza San Giovanni in Laterano (il settore compreso tra la Scala Santa e l’obelisco), piazza di Porta San Giovanni e Piazzale Appio. Nelle aree di sicurezza, si accederà attraverso 5 varchi presidiati dalla polizia:

piazza di Porta San Giovanni altezza Santuario della Scala Santa (lato palco);

via Emanuele Filiberto altezza via Ludovico di Savoia;

viale Carlo Felice altezza via Conte Rosso;

piazza di Porta San Giovanni altezza piazzale Appio (archi);

piazza San Giovanni in Laterano altezza Santuario della Scala Santa (lato via Domenico Fontana dedicato ai fedeli che intendano recarsi alla Scala Santa).

I divieti di transito per il Concertone di San Giovanni

Per lo svolgimento del Concertone di Roma, sarà bloccato il transito nelle seguenti strade: piazza di Porta San Giovanni, piazza di San Giovanni in Laterano (tra l’obelisco e il Santuario Pontificio della Scala Santa), via Emanuele Filiberto (tra via Ludovico di Savoia e piazza di Porta San Giovanni), via Carlo Felice (tratto compreso tra via Conte Rosso e piazza di Porta San Giovanni), via Ludovico di Savoia (tratto compreso tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto) e via Umberto Biancamano (tratto compreso tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto). In caso di necessità, la polizia chiuderà anche via La Spezia, via Taranto, via Appia Nuova (tra piazzale Appio e piazza Re di Roma), via Magna Grecia (tra piazzale Appio e largo Magna Grecia), largo Brindisi.

I divieti di sosta in zona San Giovanni

Per lo svolgimento dell’evento musicale, ci sarà il divieto di sosta in diverse aree di San Giovanni. Dalla mezzanotte tra domenica e lunedì. i mezzi dovranno essere rimosse su: piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana, piazza San Giovanni in Laterano (l’area compresa tra via Domenico Fontana e via Merulana, inclusa l’area di parcheggio centrale antistante il Santuario Pontificio della Scala Santa) e via Sannio per circa 50 metri a partire da piazzale Appio.

Le linee bus per il Concertone di San Giovanni

Per lo svolgimento del Concertone, saranno deviate le seguenti linee autobus: 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792. Al termine del concerto, entreranno in azione le squadre di AMA per la pulizia di piazza San Giovanni. Questo comporterà la deviazione di alcune linee notturne, quali: nMA, n3d, n3s, nMC.

Le metro di Roma attive il Primo Maggio

Le metro di Roma saranno attive tutto il giorno, con la fermata di San Giovanni che per la linea A e C sarà la fermata più vicina allo svolgimento del concerto. Per ragioni di sicurezza, la stazione di San Giovanni, insieme a Manzoni, verrà tenuta chiusa a partire dalle ore 15. Si potranno utilizzare, quindi, per raggiungere il Concertone le vicine stazioni di Re di Roma sulla linea A e Lodi sulla linea C.