Trasporto illegale di rifiuti speciali e pericolosi: due autocarri fermati nel V Municipio

Trasporto non autorizzato di rifiuti speciali e pericolosi, duplice intervento della Polizia Locale in poche ore nel V Municipio di Roma. Sequestrate dai caschi bianchi in tutto due tonnellate di rifiuti e denunciate 3 persone, mentre supera i 3.000 euro l’importo delle multe elevate complessivamente.

Trasporto abusivo di rifiuti speciali e pericolosi a Roma

nel raggio di alcuni chilometri nel territorio del V Municipio, i cui conducenti stavano svolgendo un'attività non autorizzata di trasporto rifiuti speciali e pericolosi. La doppia operazione è stato eseguita dalle pattuglie dell'Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), dirette dal Dott. Stefano Napoli, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni legati al trasporto e sversamento illegale di rifiuti. Due gli autocarri fermati dalla Polizia Locale nell'arco di poche ore e, i cui conducenti stavano svolgendo.

Il sequestro e le multe

Due le tonnellate di rifiuti, principalmente calcinacci, materiale di risulta e parti metalliche rinvenute a bordo dei due furgoni, il tutto trasportato in forma abusiva. A seguito dei controlli eseguiti, i due conducenti ed il titolare della ditta di trasporto sono stati denunciati per violazione delle norme ambientali. Gli agenti hanno inoltre proceduto al sequestro delle due tonnellate di rifiuti, oltre ad elevare sanzioni per un totale di più di 3mila euro.