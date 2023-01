Turista accoltellata a Termini: il particolare dei guanti in lattice e l’analogia con lo stupratore della Garbatella

Passano i giorni ed emergono nuovi, preziosi dettagli sull’accoltellamento avvenuto la notte di San Silvestro alla stazione Termini. La vittima, una turista israeliana di 24 anni è stata aggredita da un suo coetaneo, il senzatetto di origini polacche Alexander Chomiak, il quale a seguito delle indagini è poi stato arrestato. Oggetto di indagini adesso dei guanti di lattice trovati in suo possesso che non rappresenterebbero un dettaglio da poco. I guanti sono infatti la prova che il 24enne prima di aggredire la vittima aveva in testa un piano da seguire.

Turista accoltellata a Roma: Chomiak girava armato per la città anche prima dell’aggressione

L’accoltellamento alla Stazione Termini e l’analogia con lo stupratore della Garbatella

Notati da due testimoni che ne hanno seguito la fuga, i guanti di lattice, come anticipato, testimoniano l’intenzione dell’aggressore di voler far male a qualcuno con uno dei tre coltelli che aveva nello zaino ma non solo. Ad indossare un paio di guanti sempre in lattice anche lo stupratore della Garbatella che nonostante siano trascorsi tre mesi dalla sera dell’aggressione, gira ancora libero per la città. In quel caso però una parte del guanto è rimasta nell’auto della vittima, pertanto, la polizia ha il dna dello stupratore, materiale genetico che adesso potrebbe essere confrontato con quello di Chomiak.

Le ipotesi

Il giorno dopo l’accoltellamento, una volta accertato il particolare dei guanti, la Squadra mobile è arrivata presso lo scalo romano e le foto dell’aggressore sono poi state sottoposte alla 40enne vittima di violenza. Al momento si tratta, ovviamente, solo di un’ipotesi ma nessuna pista di indagine è esclusa. L’analogia tra i due casi risiede nel modo di agire dei due aggressori: Chomiak, come lo stupratore della Garbatella, si è infatti avventato sulla vittima con violenza, alle scopo di farle del male. Inoltre, entrambi gli aggressori hanno agito in modo molto freddo. Intanto le indagini proseguono e i controlli alla stazione Termini sono stati rafforzati.