Roma, il video choc dell’accoltellamento a Termini (Attenzione! Immagini forti)

Incredulità, stupore, e chiaramente lo choc di vedere una ragazza di soli 24 anni finire accoltellata nella stazione Centrale della Capitale. E per di più la sera dell’ultimo dell’anno. A distanza di due giorni dall’accoltellamento avvenuto a Roma Termini spunta adesso un video in cui viene ripresa tutta la drammatica sequenza: immagini forti in cui si vede l’aggressore assalire la turista, colpirla più volte prima di fuggire via.

Il video dell’accoltellamento a Roma Termini

Nel video si vede la ragazza, una 24enne israeliana, intenta a fare il biglietto presso le macchinette automatiche presenti in stazione. E’ la sera del 31 dicembre. Sono le 21.45, stando all’orario che compare in alto nel filmato. La giovane, ignara di quello che sarebbe successa di lì a poco, è davanti alla biglietteria automatica e sta comprando un biglietto. All’improvviso un uomo con in testa un cappellino, che sembrerebbe avere una sacca blu in mano, prende qualcosa dal suo interno, le si avvicina alle spalle e la colpisce con violenz. La ragazza a quel punto barcolla e cade a terra. Prova a rialzarsi ma viene raggiunta una seconda volta. Quindi la figura, rimettendo qualcosa nella sacca, si allontana dalla scena e fugge via confondendosi tra la folla.

Le indagini

Sul misterioso accoltellamento proseguono serrate in queste ore le indagini per rintracciare l’aggressore. Per quanto riguarda la vittima, la donna, lo ricordiamo, era stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’avevano trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I di Roma. Al momento la sua prognosi resta riservata. Ad occuparsi del caso sono gli agenti della Polizia Ferroviaria che stanno cercando di ricostruire quei drammatici momenti della sera di Capodanno. Sconosciuto al momento anche il movente dell’aggressione.

