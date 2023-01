Ragazza accoltellata alla stazione Termini di Roma: è gravissima

Misteriosa aggressione ieri sera a Roma, alla Stazione Termini, nei confronti di una ragazza di 24 anni. Uno sconosciuto ieri sera ha aggredito alle spalle la giovane, una turista israeliana, colpendola con delle coltellate, mentre faceva un biglietto alle biglietterie automatiche presso lo scalo.

Aggressore fuggito

Non si conoscono i motivi della misteriosa aggressione. L’autore è fuggito via, confuso tra la folla del Capodanno. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Ferroviaria di Roma Termini. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno avviato le indagini in corso per cercare di risalire all’autore dell’aggressione. Verranno analizzati i filmati delle telecamere della stazione e delle strade circostanti.

Al momento però, da quanto risulta, i video in possesso alla polizia non mostrano il volto dell’uomo. Questo almeno per quanto riguarda quelli all’interno della Stazione Termini. Le telecamere, infatti, erano posizionate in modo che lo riprendessero solo lateralmente. Sarà quindi non facile per gli investigatori riuscire a capire chi e perché possa aver compiuto un simile gesto. La ragazza, colpita alle spalle, non ha visto l’aggressore. Anche quando starà meglio difficilmente potrà essere d’aiuto nel dare una descrizione dell’uomo che l’ha colpita.