Roma, la feroce aggressione al commerciante dopo la chiusura del negozio, il video choc: “Non si può rischiare di morire così”

Un commerciante che si appresta a tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Ma il malvivente è lì, pronto ad attenderlo. E scatta la brutale aggressione , forse per cercare di sottrargli l’incasso della giornata. Le telecamere riprendono tutta la sequenza immortalando i momenti di terrore vissuti dal giovane negoziante . Il video è finito ora sul tavolo anche del Municipio (siamo bella borgata Finocchio ) e il Minisindaco Nicola Franco chiede provvedimenti sul fronte sicurezza.

“Ieri sera ho potuto vedere i filmati delle telecamere di sorveglianza di un esercizio commerciale di Finocchio”, a parlare è, Presidente del Municipio Roma VI chiamato, tra le zone sicuramente più complesse e difficili della Capitale. E’ lui a dar conto della feroce aggressione perpetrata. “Venti punti di sutura e il. E mi dicono che non è il primo colpo ai danni dei commercianti di Finocchio.. Questa mattina ho richiesto alla Prefettura di Roma di convocare conche avrà come primo punto all’ordine dei lavori, la sicurezza per il nostro territorio. Piena solidarietà di tutta l’Amministrazione Municipale al“.