Roma, si contendono il posto auto a coltellate: ferito un 40enne

Si sono contesi il posto auto a coltellate, ieri pomeriggio nel quartiere Africano a Roma, protagonisti due fattorini e un 40enne conducente di una Nissan Juke. Hanno assisto a una scena raccapricciante quanti nel primo pomeriggio di ieri si sono trovati a passare per via Massaciuccoli: urla, strattonamenti, fino alle coltellate.

La ricerca del posto auto

Il furgone con a bordo i due fattorini, dopo vari giri in zona, aveva adocchiato, finalmente, il posto auto. Uno dei due è sceso per occupare il parcheggio, l’altro ha fatto un giro con il mezzo. All’improvviso, però, secondo la ricostruzione del Messaggero, è arrivata una Nissan Juke, con a bordo una coppia, che incurante della presenza del fattorino ha parcheggiato.

La lite e l’accoltellamento

Il fattorino che aveva inutilmente occupato il posto inizia a discutere con il conducente dell’auto, fino a quando non arriva anche l’autista del furgone che apre la portiera della Nissan e trascina fuori il conducente dell’auto. La compagna di quest’ultimo spaventata ha iniziato a urlare richiamando ulteriormente l’attenzione dei presenti. Le grida della donna non servono a sedare la lite. Anzi. Uno dei due fattorini tira fuori un coltello e colpisce il 40enne al braccio sinistro e a un fianco.

Sono stati momenti di terrore anche per chi ha assisto a quei fatti. Qualcuno spaventato ha dato l’allarme al 112 e i Carabinieri sono accorsi. Solo che all’arrivo dei militari dei due fattorini non c’era più traccia e il conducente dell’auto si è rifiutato di fare denuncia. L’uomo è stato medicato dai sanitari del 118 intervenuti, ma non ha voluto essere portato in ospedale. Ora sta agli uomini dell’Arma ricostruire la vicenda e dare un’identità ai due aggressori grazie alle testimonianze della vittima e dei passanti e magari anche grazie ad eventuali di video di sorveglianza in zona.