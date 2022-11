Anziano accoltellato alla gola dentro casa: è gravissimo

Viterbo. Un pomeriggio di terrore quello andato in scena nella giornata di ieri, lunedì 28 novembre 2022, nella comunità di Corchiano (Viterbo). Qui, infatti, un anziano di 82 anni, G.L. è stato aggredito dentro casa, dopo una brusca irruzione, per poi essere brutalmente accoltellato in gola. Sempre nella stessa serata, come indicano anche le fonti locali, i carabinieri avrebbero fermato 5 braccianti agricoli che lavorano nei pressi dell’accaduto, ritenuti i probabili responsabili dell’aggressione. Poco prima si erano resi protagonisti anche di un furto. Il fatto è riportato anche da la Repubblica. Alcune indiscrezioni, senza conferma definitiva per il momento, dichiarano che a fare irruzione nella casa dell’uomo sarebbero stati degli individui stranieri, per un totale di 5 uomini, che si erano precedentemente resi protagonisti anche di un tentativo di furto. Pare che il gruppo di incursori stranieri avesse anche bevuto prima di compiere il tragico misfatto. Dopo la tentata rapina di un’auto, ci sarebbe stato l’accoltellamento ai danni dell’uomo che si era trovato in quel momento nella loro traiettoria.

La dinamica dell’accoltellamento dopo il tentato furto

Dunque, la dinamica provvisoria pare sia stata la seguente: dapprima il gruppo ha tentato una rapina di un’auto, poi durante la fuga si sarebbero schiantati violentemente sulla porta del magazzino di proprietà dell’anziano. A quel punto, percepito il gran boato, l’uomo anziano sarebbe uscito per vedere cosa fosse accaduto, e si è ritrovato davanti il gruppo di malfattori. Complice anche la concitazione del momento, il gruppo avrebbe assalito ed accoltellato brutalmente l’uomo in cerca di spiegazioni per il misfatto. Subito dopo la segnalazione, la vittima, G.L., è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stato sottoposto a cure mediche urgenti a causa del profonda trauma da taglio alla gola. Al momento la prognosi resta sconosciuta, ma uan cosa è certa: l’uomo è gravemente ferito. Pare che oltre alla gola, l’uomo sia stato ferocemente colpito anche alla testa.