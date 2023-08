Turista romano muore durante una passeggiata: il 64enne era in vacanza a Silvi Marina

Si trovava a Silvi Marina, in provincia di Teramo per una vacanza, quando, purtroppo, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è morto. Il 64enne, un turista originario di Torritta Tiberina, Antonio A., stava facendo una passeggiata, nelle prime ore di ieri mattina, quando si è accasciato ed è morto. Per lui, non c’è stato niente da fare. Nonostante siano ancora in corso accertamenti per stabilire quale sia stata, con esattezza, la causa del decesso, gli investigatori propendono per una morte dovuta a cause naturali. Sembrerebbe, infatti, che sia sopraggiunto un arresto cardiaco per infarto.

La passeggiata e il malore che ha indotto i passanti a dare l’allarme

Il 64enne era uscito molto presto per prendere una boccata d’aria e fare due passi, ieri, sabato 12 agosto. Erano le 6, infatti, quando è stato dato l’allarme. Un uomo, nell’imminenza dei fatti ignoto, in quanto era sprovvisto dei documenti, si era accasciato a terra su via Marconi. I sanitari del 118 sono accorsi in breve chiamati da alcuni passanti, che avevano assistito alla scena, e hanno tentato tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvare la vita dell’uomo. Purtroppo, nonostante siano state effettuate tutte le manovre salvavita, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e, alla fine, hanno dovuto constatarne il decesso.

L’autorità giudiziaria ha immediatamente messo a disposizione dei familiari la salma

Ad accorrere anche i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi di Giulianova. I militari hanno svolto le indagini del caso, raccogliendo anche le testimonianze di quanti si trovavano sul posto al momento dei fatti. Ma la Procura, esaminata la situazione, non ha ritenuto di procedere al sequestro della salma e di svolgere ulteriori accertamenti utili a stabilire quali siano state le cause del decesso. Le spoglie del 64enne sono, infatti, state immediatamente consegnate ai familiari che potranno dare l’ultimo saluto al loro congiunto.