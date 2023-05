Ultras romanisti rubano lo striscione della Lazio, gli danno fuoco poi postano le foto sui social

L’antagonismo tra Roma e Lazio è una storia ‘vecchia’ e anche gli scontri sono un tema sui quali i tifosi delle due compagini si misurano costantemente. Nonostante i giallorossi siano pronti a partire per Budapest in vista del match contro il Siviglia, valido per la finale di Europa League, ne hanno fatta un’altra contro i cugini laziali: hanno rubato lo striscione con il nume di Lulic e gli hanno dato fuoco. Non contenti hanno immortalato le immagini con foto che hanno postato sui social.

Ludic è il calciatore che ha portato la Lazio a vincere il derby in Coppa Italia

I romanisti, a prescindere dalle frizioni costanti con i biancocelesti, hanno il dente avvelenato proprio con Lulic, Senad Lulic, il calciatore bosniaco che dieci anni fa ha consentito alla Lazio di vincere in finale il derby, contro la Roma, valido per la Coppa Italia. Un ricordo che ancora fa male ai tifosi giallorossi. Dolore acuito dai festeggiamenti di domenica scorsa, quando in curva Nord, nella partita contro la Cremonese, per il decennale, gli ultras biancocelesti hanno sventolato lo striscione con il nome del loro mito: Ludic.

Il furto dopo l’incontro dei biancocelesti contro la Cremonese

Dopo l’incontro con la Cremonese, due romanisti hanno rubato lo striscione e postato le foto, specificando: ‘Asroma ultras With banner SS.lazio(Lulic). stolen After Lazio vs cremonese’. Immagini nelle quali i due giallorossi si fanno immortalare con lo striscione capovolto dopo aver messo a segno il furto, poi con un dito medio alzato e, infine, mentre lo bruciano. Un post che ha mietuto grande successo tra i tifosi romanisti, confermando che la tensione tra le due squadre della Capitale resta sempre estremamente alta. Ora c’è da aspettarsi qualche ritorsione? Probabile… ma in fondo la battaglia tra laziali e romanisti, presumibilmente, non è destinata a finire mai…