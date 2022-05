Uniti in vita e nella morte (con l’ombra della setta): ipotesi doppio suicidio per una coppia di Roma

Un doppio suicidio. E’ questa la pista più accreditata dietro il ritrovamento di due cadaveri nella provincia di Forlì-Cesena, precisamente in località Spinello. I corpi appartengono ad una coppia originaria di Roma che, a quanto sembra, aveva in zona una seconda casa. Lui 67 anni, lei 65 sono, ex dipendenti del Senato, stati trovati senza vita nella loro casa ieri sera.

L’ombra della setta per il doppio suicidio a Forlì

A motivare il doppio, estremo gesto, ci sarebbe una presunta appartenenza ad una setta. I due anziani avrebbero infatti lasciato una lettera in camera da letto, indirizzata ai figli, nella quale annunciano le loro intenzioni a causa dall’imminente fine del mondo. Il contenuto di tale missiva e il relativi dettagli non sono al momento noti.

Coniugi romani si uccidono sparandosi a Spinello

Ad ogni modo, secondo quanto ricostruito, la coppia si sarebbe suicidata simultaneamente utilizzando due pistole, regolarmente detenute, ritrovate accanto alle vittime nella camera da letto. A dare l’allarme sono stati i figli che da qualche giorno non avevano più loro notizie. Da qui l’allarme con i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno sfondato la porta facendo la macabra scoperta.

