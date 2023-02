Uomo scomparso a Campo Ascolano: ‘È in stato confusionale’, l’appello per ritrovarlo

Momenti di apprensione quelli vissuti dalla famiglia di un uomo scomparso ieri da Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia. L’uomo si chiama Mauro Forcina e da ieri non si hanno più sue notizie. In stato confusionale, chiunque avesse notizie del signor Mauro può contattare i Carabinieri o fare riferimento al seguente numero: 3296437871.

Uomo scomparso da Campo Ascolano

Come spesso accade in questi casi, è stato diffuso un appello anche sui social al fine di ritrovare presto l’uomo. Come detto, Mauro è in stato confusionale ed è scomparso da ieri in località Campo Ascolano. Sono dunque ore concitate per i familiari che non hanno più sue notizie e che sperano presto di riabbracciarlo. Ricordiamo ancora che chiunque lo vedesse può contattare le forze dell’ordine che stanno attualmente conducendo le indagini, il seguente numero telefonico: 3296437871 oppure, la nostra redazione.