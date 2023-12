Uomo travolto e ucciso sulla Roma Fiumicino

Dramma sull’A91 Roma Fiumicino dove un uomo ha perso la vita, investito da un’auto. Da chiarire ancora molti aspetti dell’incidente: la vittima aveva 40 anni.

Incidente mortale sull’autostrada Roma Fiumicino dove nella notte tra venerdì e sabato una persona ha purtroppo perso la vita. Una macchina lo ha centrato in pieno sbalzandolo di diversi metri sull’asfalto. Un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Immediato è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, gli agenti della Polizia Stradale unitamente al personale Anas. Ma nonostante i soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa provvisoriamente per diverso tempo.

Investimento mortale sulla Roma Fiumicino

Ma cosa è successo? Perché la vittima si trovava a piedi, per di più di notte, su un’autostrada? Queste le domande a cui si cerca di dare una risposta. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’uomo sembrerebbe stesse attraversando la carreggiata quando l’auto in transito l’ha centrato in pieno.

Le generalità della vittima non sono state rese note. Si sa tuttavia che è un uomo di 40 anni, di nazionalità indiana. A poca distanza da lui si trovava un amico, un connazionale, fermo sulla corsia d’emergenza, sceso in fretta e furia dalla sua auto una volta consumatasi la tragedia.

Auto ferme in sosta per l’aeroporto di Fiumicino sulla corsia d’emergenza

Un fenomeno quest’ultimo, ovvero quelle delle macchine ferme sulla corsia d’emergenza per evitare di pagare il ticket nell’area dello scalo “Leonardo Da Vinci”, non certo nuovo. In merito all’accaduto sembrerebbe infatti che l’auto stesse aspettando un volo in arrivo di lì a poco all’aeroporto. Non è chiaro tuttavia se la vittima si trovasse a bordo del veicolo o se lo stesse raggiungendo: sta di fatto che l’uomo ha improvvisamente attraversato la carreggiata finendo investito. Un’imprudenza che, di fatto, gli è costata la vita. Proprio come al 61enne falciato l’altro giorno sulla Pontina.