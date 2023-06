Vacanza finisce in tragedia, ha un malore in mare: muore turista romano

Tragedia a San Teodoro in Sardegna, un 81enne romano s’è sentito male mentre stava facendo il bagno nelle prime ore di oggi, martedì 27 giugno, ed è morto, nonostante i disperati tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. L’anziano aveva raggiunto la splendida località turistica per trascorrere le vacanze estive. Era arrivato da poco sull’isola e aveva preso in fitto un’abitazione situata nella suggestiva zona di Capo Coda Cavallo. Stamattina aveva deciso di immergersi nelle acque cristalline di San Teodoro, una nuotata di mattina presto per godere a pieno di quello spettacolo. Ma proprio mentre era in mare ha avvertito un malore che si è rivelato fatale.

La veloce sequenza degli avvenimenti e la corsa dei soccorritori

È successo tutto all’improvviso, in una manciata di minuti. L’81enne stava nuotando insieme a un’altra persona quando, improvvisamente, sembrava non riuscisse a restare a galla. L’umo che si trovava accanto a lui in mare lo ha aiutato, mentre sono arrivati anche i soccorsi. Prima sono intervenuti i bagnini che hanno prontamente trasportato l’uomo in spiaggia, poi sono accorsi anche alcuni sanitari che si trovavano sull’arenile in quel momento, mentre qualcuno si era già adoperato per dare l’allarme ai medici 118. E anche questi ultimi, intervenuti tempestivamente e hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per rianimare l’uomo. Purtroppo, però, nonostante il massaggio cardiaco, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata davanti agli altri bagnanti e ai familiari dell’anziano

Una tragedia che si è consumata non solo davanti agli occhi dei tanti bagnanti che si trovavano in spiaggia in quel momento, ma anche dei familiari che hanno assistito impotenti a quella frenetica sequenza di avvenimenti. Sono stati, poi, proprio i familiari a chiarire ai soccorritori che l’anziano, di recente, aveva ricevuto cure per problemi cardiaci. Grande lo choc dei presenti.