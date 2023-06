ha un malore mentre fa il bagno: morto un uomo

Stava facendo il bagno davanti ad un tratto di spiaggia libera quando, improvvisamente, è stata colto da un malore poi risultato fatale. Inutili i soccorsi. A notare il cadavere nell’acqua un altro bagnante che ha subito lanciato l’allarme. Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne l’avvenuto decesso.

Il malore in spiaggia

I fatti sono avvenuti sul litorale di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Stando alle prime informazioni, a risultare fatale per l‘uomo, di circa 70 anni, un malore. Notato il cadavere da un altro bagnante, sono stati subito allertati i soccorsi: condotto a riva, i sanitari del 118 hanno effettuato tutti i necessari tentativi di rianimazioni pur di salvargli la vita, utilizzato anche il defibrillatore, ma ogni tentativo è risultato vano.

Il cadavere a Lavinio

Non è purtroppo la prima volta che si verificano simili episodi. Infatti, a inizio mese sull’arenile il Tritone di Lavino è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Anche in questa circostanza, a risultare fatale un malore. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e il personale del 118 con l’ausilio di un’ambulanza. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie tanto da far richiedere ai sanitari l’intervento dell’elisoccorso ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.