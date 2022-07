Vasto incendio a Casal Monastero: alta colonna di fumo, paura per le abitazioni

Non c’è tregua per la Capitale che continua purtroppo ad essere funestata dagli incendi. L’ennesimo rogo è divampato oggi, giovedì 7 luglio, in via Casal Monastero. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

Maxi incendio a Casal Monastero: la situazione

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a seguito di un vasto incendio di vegetazione in via Casal Monastero. Attualmente il personale dei Vigili del Fuoco si trova a ridosso di alcuni edifici dato che le fiamme sono vicine a delle abitazioni. Il fumo inoltre rischia di compromettere il traffico veicolare sul Grande Raccordo Anulare. Sul posto è presente anche la Polizia Locale di Roma Capitale.

I soccorsi

L’incendio è divampato intorno alle 13 e la sala operativa del Comando di Roma ha prontamente inviato 4 squadre de Vigili del Fuoco con due autobotti, il Carro Autoprotettori, il DOS un l’elicottero ed alcuni moduli ed autobotti della Protezione Civile.

Le altre operazioni

Come rende noto il comando dei Vigili del Fuoco di Roma, nella sola giornata di oggi sono circa 30 gli interventi effettuati tra Roma e provincia. In particolare, rispetto a quest’ultima, è attualmente in atto un rogo anche nel Comune di Marino in via delle Vascarelle.

Per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, sono attualmente presenti tre squadre dei Vigili del fuoco con un’autobotte, il Dos, un elicottero e i volontari della Protezione Civile.