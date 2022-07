Roma, Incendio parco del Pineto sotto indagine: da rogo colposo a doloso

Sono giorni difficili per i cittadini di Roma e provincia. La Capitale ha avuto un grave aumento degli incendi rispetto l’anno scorso e questo ha causato non poche conseguenze. La situazione climatica allarmante e i disagi di questo periodo hanno colpito tutti. In tanti vorrebbero delle risposte, soprattutto per il rogo che Lunedì pomeriggio ha fatto fuori oltre 50 ettari nel Parco del Pineto. E non solo.

Le indagini

L’unica cosa certa è il punto dal quale sono partite le fiamme. Ancora non sono note le motivazioni, le origini o le cause. La Procura di Roma, dopo le prime verifiche, ha modificato il titolo di reato per cui si indaga da colposo a doloso. Questo non significa necessariamente che tutto sia partito da un piromane o da un comportamento negligente. Anche perché, ribadiamo, al momento non si hanno informazioni dettagliate. Significa però che le indagini si stanno muovendo verso questa direzione.

Il sopralluogo

Come riporta ilMessaggero, oggi i Carabinieri della Forestale inizieranno a svolgere alcuni rilievi. Saranno fatte diverse verifiche per cercare di arrivare all’origine del tutto e del punto preciso. Sarà messa sotto osservazione l’intera area con la speranza di capire come e perché sia scoppiato l’incendio. Purtroppo, non ci sono telecamere all’ingresso ufficiale del parco. Ce ne sono solo alcune che risultano più distanti già sotto controllo.