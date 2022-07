Roma nella morsa delle fiamme: ancora incendi, Vigili del Fuoco allo stremo

Roma. Gli incendi nella Capitale non si placano, e mettono a dura prova gli operatori dei Vigili del Fuoco e la cittadinanza stessa, da settimane ormai stritolata dal caldo e dalle fiamme continue.

Ancora incendi a Roma

L’ennesimo incendio si verificato, questa volta, davanti alla sede dello SPE a Ponte di Nona, che ha rischiato di estendersi ben al di là del perimetro coinvolto. Complice sicuramente il caldo torrido, le sterpaglie disseminate ovunque e il vento che alimenta il fuoco in questi casi.

L’incendio di oggi a Ponte di Nona

Le fiamme sono divampante nell’ultima ora del pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, intorno alle 17,30. I primi ad intervenire per un preventivo contenimento sono stati i caschi bianchi, allontanando i presenti e agevolando i mezzi di spegnimento successivamente arrivati per le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Le operazioni sono ancora in corso, ma la situazione sembra essere largamente sotto controllo.