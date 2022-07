L’incubo degli incendi: famiglie evacuate per le fiamme. Un minibus si schianta contro un palo, 4 bambini feriti

Roma. Una giornata da incubo: le fiamme stritolano la Capitale e l’intera regione, provocando scompiglio e caos. Nei casi peggiori raggiungono le auto e gli appartamenti al piano terra, che devono essere di conseguenza evacuati dalle famiglie che vi abitano.

Ma le fiamme non la smettono di divorare l’intero territorio e non si limitano alla Capitale: anche oggi, lunedì 4 luglio, il bollettino è devastante: gli incendi si sono verificati su più fronti e stanno tenendo, ancora in queste ore, impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento.

Leggi anche: Roma, terrificante incendio al Parco del Pineto: bimbi salvati dai Vigili del Fuoco (FOTO e VIDEO)

Ancora incendi a Roma nel pomeriggio

Dopo il maxi incendio di Roma Nord, un ulteriore fronte di fuoco si è delineato nella zona di Monte Spaccato con l’interessamento di diverse vie. In particolare in Via Montpellier sono state interessate diverse autovetture, mentre in Via Nazareth sono state evacuate alcune abitazioni a causa della vicinanza delle fiamme. Infine, le fiamme sono arrivate anche in Via Neroni: qui sono bruciate alcune baracche. Le squadre vvf sul posto sono quattro oltre all’autobotte al DOS i volontari di PC ed un elicottero.

Famiglie evacuate

Su Via Proba Petronia incrocio con via Papignana: sono state fatte evacuare diverse famiglie da parte della polizia a livello precauzionale dalle abitazioni dal civico 43 al 57. Presente la Squadra Vvf 3A ed il carro autoprotettori TA/6, sono stati richiesti anche alcuni mezzi della protezione civile.

Roma sud

Su Roma Sud, poi, gli incendi riguardano Via Pontina al km 28 dove sono presenti le squadre di Pomezia ed il DOS, oltre che ad Ariccia nei pressi dell’agriturismo il Borgo dove è presente la squadra vvf del distaccamento di marino.

Colonna e Ardeatina

Inoltre a Colonna un incendio di sterpaglie lambisce la galleria ferroviaria, sebbene il traffico ferroviario non sia stato interrotto. Sul posto la squadra VVF di Frascati con il Dos e l’elicottero regionale. Mentre sullardeatina un incendio di vegetazione si trova a ridosso della clinica Santa Lucia, dove è comunque presente la squadra VVF 12/A.

Incidente a Fiumicino

A Fiumicino, in Via Passo Buole incrocio con Via Colizugna, la sala operativa VVF ha dovuto inviare la squadra 13/A di Ostia per un incidente di un minibus contro un palo dell’illuminazione pubblica: 4 bambini sono rimasti lievemente feriti mentre l’autista è stato trasportato all’ospedale Grassi. A demarcare come le squadra abbiano bisogno ancora di supporto perché impegnate non solo su diversi fronti ma diverse tipologie di emergenze, che sembra si stiano concentrando ovunque proprio in queste ultime ore.