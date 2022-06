Velletri, blitz antidroga all’alba: arrestati anche i figli dell’imprenditore Luciani

Blitz antidroga a Velletri. Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione condotta quest’oggi alle prime luci del giorno. Al centro degli interessi criminali un ingente giro di droga. Basti pensare che la piazza di spaccio smantellata dai carabinieri, coordinati dalla Procura di Velletri, fruttava la bellezza di 80mila euro.

Blitz antidroga a Velletri: 9 persone arrestate

Le operazioni delle forze dell’ordine hanno permesso di arrestare complessivamente 9 persone — 8 indagati destinatari di custodia cautelare e un indagato sottoposto agli arresti domiciliari — tutte ritenute gravemente indiziate del delitto di concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un ingente business quello che ruotava attorno al traffico di stupefacenti. Basti pensare che la banda smascherata dai militari aveva in casa la bellezza di 4mila dosi di cocaina e 20mila dosi di hashish.

In manette anche i fratelli Luciani

Un sodalizio attivo e ben architettato quello portato a galla dalle operazioni effettuate questa mattina. Come anticipato, le persone arrestate sono state 9. Tra di loro anche due giovani di Velletri, figli di un noto imprenditore locale.

Si tratta dei gemelli Federico e Valentino Luciani, figli dell’imprenditore edile Tonino. I fratelli, che avevano interessi anche nella società calcistica Cavese, sono ora in carcere accusati di traffico di droga e di avere sotto controllo la piazza di spaccio.

Il loro ruolo nel sodalizio criminale

In particolare — per quanto riguarda quest’ultimo aspetto — i gemelli attraverso lo smistamento di schede telefoniche intestate a soggetti fittizi, l’utilizzo di veicoli a noleggio, di forme di comunicazione criptiche — soprattutto via SMS — avrebbero aiutato il sodalizio a individuare i soggetti preposti alla custodia dello stupefacente e altri dedicati allo spaccio al dettaglio.

Un’attività ben studiata, organizzata nei minimi dettagli e che mette in evidenza le capacità dei due di sapere gestire efficacemente gran parte del traffico di droga della zona.