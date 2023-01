Via Cassia, iniziano i lavori: chiusure di giorno e di notte, ecco quando e dove

Roma. Al via i lavori su via Cassia. L’intervento per l’installazione dello spartitraffico centrale lungo una delle strade maggiormente trafficate della Capitale inizierà il prossimo 31 gennaio. Come prevedibile, i lavori comporteranno una serie di modifiche alla viabilità così da consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. Di seguito il dettaglio delle attività.

Quando inizieranno i lavori su via Cassia

Come anticipato, inizieranno martedì 31 gennaio i lavori per l’installazione dello spartitraffico centrale sulla strada statale 2 “Cassia”. Nello specifico saranno adeguati i passaggi “by pass” presenti lungo la statale all’altezza di Formello, nei km 29,650 – 30,250 – 31,700 – 33,750 – 35,000 – 36,050, dove verranno installate delle barriere metalliche amovibili. Il sistema amovibile per la chiusura varchi è una barriera di sicurezza che, posta ad intervalli regolari lungo la rete stradale, permette facilmente e senza pericoli per la circolazione, operazioni di manutenzione e il dirottamento del traffico su carreggiata opposta in caso di incidenti, lavori o esigenze diverse.

Chiuse le corsie di sorpasso

L’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione, ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. Per consentire lo svolgimento dei lavori, in corrispondenza del cantiere saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, sia in orario diurno che notturno, con transito consentito sulle sole corsie di marcia.

Il termine e i lavori sul GRA

Per quel che riguarda invece il termine dei lavori, esso è previsto entro la fine di febbraio, garantendo la piena transitabilità delle carreggiate già dal 1° marzo. Rimanendo in tema di lavori stradali inizieranno proprio nel mese di marzo alcuni lavori di manutenzione che riguardano un’altra delle strade più trafficate del Lazio. Si tratta del Grande Raccordo Anulare, dove a partire da marzo e per circa 150 giorni, saranno effettuati lavori di manutenzione agli svincoli all’altezza di via del Mare e di via Ostiense.