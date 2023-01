Roma, lavori sul GRA: interventi agli svincoli verso via del Mare e via Ostiense, ecco quando e a che ora

Roma. Il Grande Raccordo Anulare collega tutte le strade della Capitale ed è senza dubbio una delle strade maggiormente trafficate della regione. Alla luce di ciò, non sorprendono i costanti lavori di manutenzione che lo vedono protagonista. In tale direzione, sono in arrivo per gli automobilisti delle buone notizie e, in particolare, è confermato l’impegno da parte della società Anas per la realizzazione di un importante progetto di manutenzione degli svincoli del Gra e delle importanti arterie di Via del Mare e di Via Ostiense.

Lavori sul GRA, chiudono rampe e corsie: ecco dove e a che ora

I lavori sul GRA e le parole del deputato Ciocchetti

‘Ricordo che Anas e Città metropolitana di Roma hanno sottoscritto nel giugno 2022 apposita convenzione di collaborazione che prevede 68 interventi di messa in sicurezza e di manutenzione delle strade metropolitane e che tali interventi comprendono la sistemazione della sovrastruttura stradale, la sostituzione dei giunti di dilatazione delle rampe da e per il Gra, la sostituzione delle barriera Guard rail ammalorate e le attività di potatura e manutenzione del verde’, queste le parole del Deputato di Fratelli d’Italia Luciano Ciocchetti.

L’intervento

Ma quanto inizieranno i lavori? Come dichiarato dal deputato Ciocchetti, ‘Anas prevede di avviare le lavorazioni entro il prossimo mese di marzo, con una durata programmata dei lavori di circa 150 giorni, garantendo che per limitare i disagi ai cittadini le attività verranno svolte prevalentemente in orario notturno’. Un investimento senza dubbio importante, come sottolinea poi anche il politico: ‘Un investimento importante, di circa 4 milioni di euro. Ringrazio il viceministro alle infrastrutture e dei Trasporti che ha assicurato di seguire il prosieguo dell’iter. Finalmente una buona notizia per gli automobilisti che percorrere queste arterie molto trafficate’, conclude.

“Chiunque percorre il grande raccordo anulare di Roma sa bene in quale stato di degrado e abbandono siano gli svincoli all’altezza di via del Mare e di via Ostiense in tutte e due le direzioni. Manutenzione sia dell’asfalto stradale che delle vegetazione assolutamente inesistente che mette a rischio, soprattutto nei giorni di maltempo, la sicurezza degli automobilisti. Per questo accogliamo con grande soddisfazione la notizia che entro marzo l’Anas si è impegnata con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ad iniziare i lavori di manutenzione presso questi due svincoli con un investimento di circa 4 milioni di euro. Un ringraziamento all’on. Luciano Ciocchetti che con la usa interpellanza parlamentare ha portato all’attenzione del ministero tale questione sollecitando un intervento presso l’Anas.” Lo dichiarano il consigliere regionale Fdi Massimiliano Maselli, la consigliera capitolina Fdi Francesca Barbato e la candidata alle regionali nella lista Fdi Edy Palazzi.