Via del Mare, Ferrari si scontra con due auto: vetture distrutte, traffico in tilt (FOTO)

Bruttissimo incidente nella serata di oggi, 27 dicembre, sulla via del Mare, all’altezza di Vitinia. Lo scontro è avvenuto intorno alle ore 19:00, tra il Tiber Golf e i Cantieri Mediterrenei. Coinvolte una Ferrari rossa, una Nissan Micra e una una Renault Twingo.

L’incidente ha causato lunghissime code in entrambe le direzioni di marcia. Verso Ostia le file partivano addirittura all’altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare.

Ferrari contromano

Nell’urto la Ferrari ha fatto un testacoda, finendo nel senso di marcia opposto rispetto alla corsia. L’auto si è scontrata frontalmente con le altre, distruggendosi nella parte anteriore. La Micra, invece, ha finito la sua corsa perpendicolarmente rispetto alla strada, così come la Twingo, poco più avanti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, X Gruppo Mare, per i rilievi e per la gestione del traffico. Le auto hanno potuto transitare, dopo i primi soccorsi, con senso unico alternato. Almeno due i feriti, di cui non si conoscono le condizioni. Solo poche ore prima, a pochi chilometri di distanza, un altro incidente aveva visto coinvolte due vetture che si erano scontrate frontalmente: in quel caso erano rimaste ferite due persone.

(foto di Stefanino Chef)