Via Crucis al Colosseo venerdì santo 7 aprile 2023: quali sono le strade chiuse

Per il 7 aprile 2023, è prevista la Via Crucis al Colosseo di Roma. Come prevedibile, anche per la presenza del Papa, la circolazione veicolare sarà bloccata nel Centro Storico e le zone limitrofi per motivi di sicurezza. Per le celebrazioni fatta dal Santo Padre, la circolazione verrà chiusa a partire dalle ore 13. La celebrazione, infatti, prenderà piede alle ore 21 davanti alla piazza del Colosseo. La zona, per l’occasione speciale, sarà divisa in tre quadranti transennati.

Le misure di sicurezza per la Via Crucis al Colosseo

Per accedere ai quadranti, si potrà passare solo da determinati varchi messi a disposizione per la manifestazione. Le aree che saranno chiamate “di rispetto”, vedranno all’interno i seguenti piazzali: piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a via Labicana), via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Gaetana Lagnesi, via Nicola Salvi (da via Terme di Tito a largo Gaetana Agnesi), via degli Annibaldi (da via Frangipane a largo Gaetana Agnesi), via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), largo Assen Peikov, via del Fagutale (da largo Assen Pezkov a largo Gaetana Agnesi), area archeologica del Foro Palatino, area archeologica dei Fori Imperiali.

Tali varchi di accesso, saranno in corrispondenza con le seguenti intersezioni viarie: via dei Fori Imperiali/ largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi/via Frangipane·, piazza del Colosseo/via Caudia, via di San Gregorio/via dei Cerchi, via dei Fori Imperiali/Clivio di Acilio, via degli Annibaldi/ponte pedonale, via Nicola Salvi/via delle Terme di Tito, piazza del Colosseo/via Labicana, piazza del Colosseo/scalinata che conduce a via Celio Vìbenna, via di San Gregorio/via Celio Vìbenna.

Le strade chiuse al traffico

Per la Via Crucis, le seguenti strade saranno chiuse al traffico veicolare: via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo direttrice verso piazza Porta Capena), via Cavour (da largo Visconti Venosta a largo Corrado Ricci solo direttrice verso largo Corrado Ricci), via del Parco del Celio). Dalle 15, via di San Gregorio e via Celio Vibenna verranno chiuse anche verso piazza del Colosseo. Con le chiusure al traffico ci saranno anche le deviazioni bus. Atac sta definendo il dettaglio delle deviazioni. La Questura ha inoltre richiesto la chiusura, dalle 13, della fermata metro di Colosseo, sulla linea B.