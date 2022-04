Villa Borghese, il centro ippico è moroso: sgombrato il galoppatoio

Via il galoppatoio da Villa Borghese, a Roma. Il centro ippico risulta moroso e oggi, 11 aprile, gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto al particolare sfratto. La vicenda ha origini lontane. i ricorsi fatti dalla società a cui era stata affidata la gestione, infatti, sono stati tutti respinti. Questa mattina sono state avviate le operazioni per liberare l’aerea in seguito al provvedimento emesso dal Dipartimento Sport e Politiche giovanili.

Impegnati nell’operazione gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e i Gruppi GSSU e II Parioli.

La nuova gestione

Il centro, la cui precedente concessione era stata revocata per morosità, è stato affidato alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). I 36 cavalli presenti all’interno del galoppatoio sono stati visitati dai medici veterinari e ora saranno affidati ai legittimi proprietari. Una volta completata l’operazione, saranno avviate le operazioni per la rimozione di tutta l’attrezzatura per l’equitazione.